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В Ереване после взрыва в ТЦ "заминировали" десятки объектов

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Ереван, Воскресенье 14 августа 2022 17:39
В Ереване после взрыва в ТЦ "заминировали" десятки объектов Фото: в Ереване "заминировали" ТЦ, метро и зоопарк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В столице Армении после взрыва в торговом центре сообщили о "минировании" десятков объектов. Взрывчатку ищут в метро, общественных местах и зоопарке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Армения".

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении отметили, что в 16:46 получили сообщение об установленных взрывных устройствах.

Взрывчатку ищут на всех станциях метрополитена, во всех важнейших военных и гражданских объектах, всех торговых центрах, зоопарке, по адресу Баграмяна, 19 (здание Национального Собрания Армении - ред.) и одной из церквей.

На места выехали саперы и кинологи.

"Исходя из безопасности населения, проводятся работы по эвакуации", - говорится в сообщении.

Взрыв в Ереване

Сегодня около 12:30 по киевскому времени в армянской столице раздался мощный взрыв в торговом центре "Сурмалу". По предварительной информации, загорелся склад фейерверков и салютов.

Позже стало известно о первого погибшем, а количество пострадавших выросло уже 34 человек в результате взрыва в Ереване.

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