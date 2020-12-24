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У Єревані спалахнули сутички під час протесту, почалися затримання

Єреван, Четвер 24 грудня 2020 12:47
У Єревані спалахнули сутички під час протесту, почалися затримання
Фото: протести в Єревані (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

У столиці Вірменії Єревані тривають антиурядові протести. З ранку біля будівлі уряду спалахнули сутички між протестувальниками та правоохоронцями, почалися затримання.

Про це повідомляють "Новини-Вірменія".

Учасники протесту з ранку зібралися біля будівлі уряду, щоб не допустити останнє в цьому році засідання уряду за участю прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Демонстранти намагалися пройти через кордон поліцейських, однак правоохоронці відтіснили їх.

Протестувальники також намагаються заблокувати виїзд з урядової будівлі кортеджу прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Вони скандують "Нікол - зрадник".

Деякі активісти були затримані поліцейськими і поміщені в автозаки. Ситуація залишається напруженою.

Наголошується, що, попри протест, засідання уряду все ж відбулося.

Нагадаємо, 8 грудня в Єревані почалися акції протесту. Демонстранти вимагають відставки прем'єр-міністра країни Миколи Пашиняна через ситуацію з Нагорним Карабахом. Також за відставку Пашиняна виступав президент Вірменії Армен Саркісян.

Також РБК-Україна писало, що опозиція Вірменії зажадала від Генеральної прокуратури країни заарештувати Пашиняна.

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Новини України Надзвичайні події протест в ЕреванеНікол ПашинянЗадержание

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