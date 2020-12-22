В Єревані мітингувальники заблокували адмінбудівлі, ставлять намети

Фото: протести у Вірменії (Getty Images)

У вірменській столиці Єревані продовжуються акції протесту проти прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Мітингувальники заблокували урядові будівлі та розгортають намети на площі Республіки.

Про це повідомляє вірменське агентство news.am.

Учасники антиурядової акції протесту планують заночувати в центрі Єревану, щоб завтра продовжити мітинг. Станом на зараз заблокованими залишаються будівлі уряду, Генеральної прокуратури та Міністерства освіти і науки.

"Погода холодна, але ми сильні, ми разом. Тут вирішується питання про майбутнє нашої країни", - сказав один з мітингувальників, додавши, що вони підуть додому лише після відставки Пашиняна.

Нагадаємо, сьогодні в Єревані поновилися антиурядові протести. Мітингувальники спочатку оточили будівлю уряду, а потім планували заблокувати прокуратуру. Також частина протестувальників перебувала на площі Республіки.

Крім того, сьогодні опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк, назвавши його "вирішальним днем їхньої боротьби". Опозиція планує проводити щоденні акції непокори, поки Пашинян не подасть у відставку.