У Вірменії затримали 10 лідерів опозиції

Фото: протести у Вірменії (telegram me SputnikArmenia)

У Вірменії правоохоронці вже затримали 10 опозиційних лідерів. Їх звинувачують в організації масових акцій протесту в Єревані.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Як повідомляється, серед затриманих - голова опозиційної проросійської партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян, представник опозиційної партії "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, заступник голови опозиційної Республіканської партії Едуард Шармазанов та інші.

Відомо, що декілька з них затримані за порушення правил поводження з документами або комп'ютерною інформацією, що містять державну таємницю. Ще двох притягнули до кримінальної справи як підозрювані. Їм обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабасі.

Після цього в Єревані почалися масові протести, учасники якого вимагають відставки Пашиняна. Правоохоронці вже затримали 129 осіб.

Також представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".

Разом з тим Пашинян пояснив, що підписав угоду щодо Карабаху, щоб уникнути військового колапсу.