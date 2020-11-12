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У Вірменії затримали 10 лідерів опозиції

Єреван, Четвер 12 листопада 2020 14:04
У Вірменії затримали 10 лідерів опозиції
Фото: протести у Вірменії (telegram me SputnikArmenia)
Автор: Андрій Козловський

У Вірменії правоохоронці вже затримали 10 опозиційних лідерів. Їх звинувачують в організації масових акцій протесту в Єревані.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Як повідомляється, серед затриманих - голова опозиційної проросійської партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян, представник опозиційної партії "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, заступник голови опозиційної Республіканської партії Едуард Шармазанов та інші.

Відомо, що декілька з них затримані за порушення правил поводження з документами або комп'ютерною інформацією, що містять державну таємницю. Ще двох притягнули до кримінальної справи як підозрювані. Їм обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабасі.

Після цього в Єревані почалися масові протести, учасники якого вимагають відставки Пашиняна. Правоохоронці вже затримали 129 осіб.

Також представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".

Разом з тим Пашинян пояснив, що підписав угоду щодо Карабаху, щоб уникнути військового колапсу.

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