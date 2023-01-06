Оккупанты вновь обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые
Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие обстрелов погиб житель Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 5 января россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области - в Бахмуте. Еще 3 человека в области получили ранения (один - в Бахмуте, еще двое - в Часовом Яру - ред.) ", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1290 человек, еще 2816 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, вчера диктатор Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу прекратить огонь на Рождество.
Однако, по данным разведывательной группы InformNapalm, целью путинского "перемирия" может стать кровавый теракт с подрывом храмов на Рождество в Донецке и других населенных пунктах на временно оккупированных российскими войсками территориях.
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