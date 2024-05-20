Покушение на Фицо: в Словакии заговорили о сообщниках нападающего

Полиция Словакии работает над версией того, что нападающий на премьер-министра Роберта Фицо действовал не один.

Об этом сообщает РБК-Украина с посылкой на Dennik N.

Как заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток, вскоре после покушения на Фицо кто-то удалил социальные сети нападающего. Однако это сделал не сам нападающий, а также не его жена. В частности, была удалена аккаунт в Facebook и история переписки.

Эшток считает, что подозреваемый находился в определенной группе людей, которые могли "смеяться" над нападением на Фицо и поддерживали друг друга. Возможно, кто-то из этой группы и удалил аккаунт нападающего.

Стоит отметить, что ранее правоохранители заявляли о нападающем как о "волке-одиночке, у которого нет соучастников".

Покушение на Фицо

В среду. 15 мая, мужчина покушался на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политика подстрелили около 4 раз из огнестрельного оружия - он был срочно доставлен в больницу с помощью вертолета.

Позже сообщалось, что состояние Фицо остается тяжелым, поэтому правительство Словакии будет работать без него.

О случившемся и какие могут быть мотивы у нападающего читайте в материале РБК-Украина.

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