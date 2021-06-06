Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы со стороны Путина, - WSJ

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в апреле пожаловался украинскому президенту Владимиру Зеленскому на угрозы со стороны России. Эрдоган рассказал, что Владимир Путин шантажирует Турцию из-за поддержки Украины.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали собеседники газеты, Путин пригрозил Эрдогану продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украину.

Газета пишет, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом.

Добавим, за день до апрельского визита Зеленского в Турцию состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Тогда в пресс-службе Кремля говорили, что президенты Турции и России обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, а также ситуацию с судоходством в Черном море.