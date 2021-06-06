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Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы со стороны Путина, - WSJ

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США, Воскресенье 06 июня 2021 12:01
Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы со стороны Путина, - WSJ Фото: Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский, президенты Турции и Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в апреле пожаловался украинскому президенту Владимиру Зеленскому на угрозы со стороны России. Эрдоган рассказал, что Владимир Путин шантажирует Турцию из-за поддержки Украины.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали собеседники газеты, Путин пригрозил Эрдогану продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украину.

Газета пишет, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом.

Добавим, за день до апрельского визита Зеленского в Турцию состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Тогда в пресс-службе Кремля говорили, что президенты Турции и России обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, а также ситуацию с судоходством в Черном море.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Однако в конце мая Москва решила еще на несколько недель продлить запрет на перелеты между странами.

До этого глава российского МИД Лавров раскритиковал Турцию за поставки беспилотников в Украину. Лавров заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева".

Как писало РБК-Украина, в турецком МИД призвали Россию не обижаться на продажу беспилотников Украине. В Турции напомнили, что Россия также продает свое оружие разным странам.

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