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Росія продовжує обмеження на авіасполучення з Туреччиною

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Москва, Понеділок 31 травня 2021 23:57
Росія продовжує обмеження на авіасполучення з Туреччиною Фото: Москва продовжить обмеження на авіасполучення з Туреччиною (Pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Росія продовжить заборону на авіасполучення з Туреччиною. Російський штаб з боротьби з поширенням коронавірусу розглядає дві можливі дати.

Про це повідомляє ТАСС.

Обговорюються дві можливі дати продовження обмежень - 15 і 30 червня.

При цьому 17 травня, під час переговорів міністра культури й туризму Туреччини Мехмета Ерсоя і віце-прем'єра РФ Тетяни Голікової, обговорювалося відновлення авіасполучення в повному обсязі з 15 червня.

Зазначимо, Росія обмежила авіасполучення з Туреччиною і Танзанією з 15 квітня по 1 червня. Офіційне формулювання - погіршення епідеміологічної обстановки в цих країнах. Російським туроператорам заборонили організовувати чартерні програми, а також продавати туристичні путівки.

На цей період росіяни купили понад 500 тис. турпакетів до Туреччини. При цьому 60% російських туристів, які купили тури, не перенесли поїздки на інші напрямки і чекають відкриття країни.

Після того як Кремль на півтора місяця скасував перельоти до Туреччини, безліч громадян Росії не могли потрапити додому. Це сталося через те, що Стамбул - ключовий хаб для транзитних перельотів росіян світом.

Зазначимо, рішення про закриття для росіян Туреччини в Москві прийняли відразу після офіційного візиту в Анкару президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, з 15 травня Туреччина послабила правила в'їзду в країну для українців. Зокрема, українцям дозволять в'їжджати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус.

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