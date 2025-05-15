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Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина для переговоров

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (x.com/iletisim)
Автор: Иван Носальский

Турция готова принять президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, если они будут готовы к прямым переговорам.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию турецкого лидера в соцсети X.

Как отметили в канцелярии Эрдогана, он обсудил с Зеленским двусторонние и региональные вопросы, в том числе прекращение войны между Украиной и Россией. 

Президент Турции в ходе встречи подчеркнул, что на нынешнем этапе ход российско-украинской войны требует решения путем прямых переговоров. При этом достижение согласия по минимальным общим позициям имеет критически важное значение. 

Эрдоган обратил внимание, что сейчас достигнута историческая возможность для начала переговоров, и отметил, что он решительно поддерживает переговоры как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.

"Глава государства подчеркнул важность сохранения каналов диалога между Украиной и Россией для скорейшего установления мира и выразил готовность принять у себя лидеров обеих стран, когда они будут к этому готовы", - уточнили в канцелярии. 

Переговоры Зеленского и Путина

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский был готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным уже сегодня. Для этого он прибыл в Анкару.

В то же время российский диктатор Владимир Путин проигнорировал потенциальную встречу. В делегацию России даже не вошли топ-чиновники. Но переговоры все же должны состояться.

Детальнее о переговорах Украины и России - в материале РБК-Украина.

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