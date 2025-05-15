Ердоган заявив про готовність прийняти Зеленського і Путіна для переговорів

Як зазначили в канцелярії Ердогана, він обговорив із Зеленським двосторонні та регіональні питання, зокрема припинення війни між Україною і Росією.

Президент Туреччини під час зустрічі наголосив, що на нинішньому етапі перебіг російсько-української війни потребує вирішення шляхом прямих переговорів. При цьому досягнення згоди по мінімальних спільних позиціях має критично важливе значення.

Ердоган звернув увагу, що наразі досягнуто історичної можливості для початку переговорів, і наголосив, що він рішуче підтримує переговори як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.

"Глава держави наголосив на важливості збереження каналів діалогу між Україною та Росією задля якнайшвидшого встановлення миру та висловив готовність прийняти у себе лідерів обох країн, коли вони будуть до цього готові", - уточнили в канцелярії.