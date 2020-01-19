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У Берліні домовилися підтримувати ембарго на постачання зброї до Лівії

Новини » Політика     19.01.2020 - 21:19
У Берліні домовилися підтримувати ембарго на постачання зброї до Лівії
Фото: Конференція по Лівії (twitter.com/emmevilla)

На саміті домовилися не надавати зброю учасникам конфлікту в Лівії

Учасники Міжнародної конференції по Лівії домовилися підтримувати ембарго зброї в цю країну. Про це повідомляє DW.

Зокрема, на саміті домовилися не надавати зброю учасникам конфлікту в Лівії, де триває громадянська війна і є кілька паралельних органів влади.

Нагадаємо, в проекті підсумкової заяви, який знаходиться в розпорядженні DW, йдеться, що учасники Міжнародної конференції по Лівії прагнуть гарантувати безпеку роботи лівійської Національної нафтової корпорації.

У документі підкреслюється, що, відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН номер 2259 і 2441, NOC є єдиною незалежною і легітимною нафтовою компанією Лівії. У проекті зафіксовано заклик "утриматися від будь-яких ворожих дій, спрямованих проти всіх нафтових об'єктів і інфраструктури" NOC, а також протистояти "будь-якого незаконного використання енергетичних ресурсів" Лівії.

РБК-Україна писало, що в Берліні в неділю, 19 січня, відкрилася Міжнародна конференція по Лівії під егідою Організації Об'єднаних Націй.

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Новини України ЛивияБерлин
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