У Берліні домовилися підтримувати ембарго на постачання зброї до Лівії

Фото: Конференція по Лівії (twitter.com/emmevilla)

На саміті домовилися не надавати зброю учасникам конфлікту в Лівії

Учасники Міжнародної конференції по Лівії домовилися підтримувати ембарго зброї в цю країну. Про це повідомляє DW.

Зокрема, на саміті домовилися не надавати зброю учасникам конфлікту в Лівії, де триває громадянська війна і є кілька паралельних органів влади.

Нагадаємо, в проекті підсумкової заяви, який знаходиться в розпорядженні DW, йдеться, що учасники Міжнародної конференції по Лівії прагнуть гарантувати безпеку роботи лівійської Національної нафтової корпорації.

У документі підкреслюється, що, відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН номер 2259 і 2441, NOC є єдиною незалежною і легітимною нафтовою компанією Лівії. У проекті зафіксовано заклик "утриматися від будь-яких ворожих дій, спрямованих проти всіх нафтових об'єктів і інфраструктури" NOC, а також протистояти "будь-якого незаконного використання енергетичних ресурсів" Лівії.

РБК-Україна писало, що в Берліні в неділю, 19 січня, відкрилася Міжнародна конференція по Лівії під егідою Організації Об'єднаних Націй.