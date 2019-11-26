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Ердоган заявив про продовження операції в Сирії

Новини » Політика     26.11.2019 - 21:22
Ердоган заявив про продовження операції в Сирії
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Stringer/Getty Images)

Операція в Сирії триватиме, поки не будуть досягнуті поставлені цілі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що військова операція в Сирії буде тривати, поки не Анкара не досягне поставлених цілей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Yenisafak.

Так, під час засідання Ради нацбезпеки Туреччини Ердоган заявив, що військова операція в Сирії під назвою "Джерело миру" не завершена та триватиме, поки не будуть досягнуті поставлені цілі.

"Операція "Джерело миру" буде продовжена доти, поки не будуть досягнуті поставлені цілі", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу повідомив, що Анкара планує знову відновити військову операцію "Джерело миру" в Сирії, якщо курдські воєнізовані формування не відведуть свої сили від турецько-сирійського кордону.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки відновили на території Сирії антитерористичну операцію проти терористичної організації "Ісламська держава". Зокрема, 22 листопада американські військові провели масштабну операцію проти бойовиків ІД в провінції Дейр-ез-Зор.

Як відомо, у жовтні Туреччина оголосила про початок військової операції в північній Сирії під назвою "Джерело миру", яка була направлена проти воєнізованих курдських формувань. Ердоган заявляв, що намагається створити "безпечну зону", очищену від курдів, яких Туреччина вважає терористами.

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