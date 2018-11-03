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Ердоган заявив про плани провести переговори з Путіним і Трампом у Парижі

Новини » Політика    03.11.2018 - 21:35
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)

Також президенти України і Туреччини домовилися координувати дії по звільненню політв'язнів в Росії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розраховує, що зможе зустрітися з президентами Росії і США Володимиром Путіним і Дональдом Трампом у Парижі, де 10-11 листопада пройдуть заходи з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на TRT Haber.

Таку заяву Ердоган зробив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком. Крім того, президенти України і Туреччини домовилися координувати дії по звільненню політв'язнів в Росії.

Нагадаємо, Трамп прокоментував пропозицію президента РФ провести двосторонню зустріч в Парижі 11 листопада 2018.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Путін ініціює зустріч з Трампом 11 листопада в Парижі. Путін зустрівся з помічником Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном, в ході зустрічі Путін запропонував організувати його зустріч з Трампом на полях заходів на честь 100-річчя закінчення першої світової війни в Парижі 11 листопада.

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Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганВолодимир ПутінДональд Трамп
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