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Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным и Трампом в Париже

Новости » Политика    03.11.2018 - 21:35
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)

Также главы Украины и Турции договорились координировать действия по освобождению политзаключенных в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что сможет встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Париже, где 10-11 ноября пройдут мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на TRT Haber.

Такое заявление Эрдоган сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Кроме того, главы Украины и Турции договорились координировать действия по освобождению политзаключенных в России. 

Напомним, Трамп прокомментировал предложение президента РФ провести двустороннюю встречу в Париже 11 ноября 2018 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Путин инициирует встречу с Трампом 11 ноября в Париже. Путин встретился с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, в ходе встречи Путин предложил организовать его встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны в Париже 11 ноября. 

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Новости Украины Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДональд Трамп
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