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Трамп підтвердив можливу зустріч з Путіним в Парижі

Новини » Політика    24.10.2018 - 01:45
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Президент США заявив, що "зустріч, найвірогідніше, відбудеться"

Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести двосторонню зустріч в Парижі 11 листопада 2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання журналістів про можливу зустріч двох президентів у Парижі, Трамп сказав "Можливо".

"В даний час обговорюється", - додав президент США.

"Я думаю, ми, найімовірніше, зустрінемося. Вона (зустріч, - ред.) ще не підготовлена, але, швидше за все, вона відбудеться", - заявив Трамп.

Відзначимо, що 11 листопада в столиці Франції повинні пройти урочистості з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни. На заході запланована присутність обох лідерів країн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Путін ініціює зустріч з Трампом 11 листопада в Парижі. Путін зустрівся з помічником Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном, в ході зустрічі Путін запропонував організувати його зустріч з Трампом на полях заходів на честь 100-річчя закінчення першої світової війни в Парижі 11 листопада.

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Новини України Володимир ПутінвстречаДональд Трамп
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