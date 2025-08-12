Эрдоган предложил Зеленскому подготовить почву для встречи с Путиным: в чем идея

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они обсуждали потенциальную встречу Украины и РФ на уровне лидеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию турецкого лидера в соцсети X.
Как отметили в канцелярии, разговор прошел по просьбе украинской стороны.
Лидеры обсудили двусторонние отношения Украины и Турции, а также региональные и глобальные вопросы.
Президент Турции напомнил о прогрессе, который был достигнут в ходе переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Он выразил надежду на достижение значимых результатов для прекращения огня и установления прочного мира.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах может проложить путь к этому саммиту", - уточнили в канцелярии.
Также Эрдоган заверил, что Турция продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Обновлено 17:26
Глава украинского государства рассказал, что переговоры с Эрдоганом были дружественными и содержательными.
В частности, по словам Зеленского, турецкий лидер подчеркнул, что любые переговоры без Украины не приведут к устойчивому миру.
"Одинаково понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большему захвату территорий", - отметил президент Украины.
В свою очередь Эрдоган подтвердил готовность организовать саммит лидеров Турции, США, Украины и России.
Напомним, во время третьего раунда переговоров в Стамбуле Украина предложила России провести встречу на уровне лидеров до конца августа.
Также украинская сторона отмечала, что хочет участия во встрече президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин не исключил встречу с Зеленским. Но, по его мнению, "еще далеко" до выполнения необходимых для такой встречи условий.