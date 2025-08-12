Эрдоган предложил Зеленскому подготовить почву для встречи с Путиным: в чем идея

Как отметили в канцелярии, разговор прошел по просьбе украинской стороны.

Лидеры обсудили двусторонние отношения Украины и Турции, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Турции напомнил о прогрессе, который был достигнут в ходе переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Он выразил надежду на достижение значимых результатов для прекращения огня и установления прочного мира.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах может проложить путь к этому саммиту", - уточнили в канцелярии.

Также Эрдоган заверил, что Турция продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Обновлено 17:26

Глава украинского государства рассказал, что переговоры с Эрдоганом были дружественными и содержательными.

В частности, по словам Зеленского, турецкий лидер подчеркнул, что любые переговоры без Украины не приведут к устойчивому миру.

"Одинаково понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большему захвату территорий", - отметил президент Украины.

В свою очередь Эрдоган подтвердил готовность организовать саммит лидеров Турции, США, Украины и России.