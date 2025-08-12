RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Эрдоган предложил Зеленскому подготовить почву для встречи с Путиным: в чем идея

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они обсуждали потенциальную встречу Украины и РФ на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию турецкого лидера в соцсети X.

Как отметили в канцелярии, разговор прошел по просьбе украинской стороны. 

Лидеры обсудили двусторонние отношения Украины и Турции, а также региональные и глобальные вопросы. 

Президент Турции напомнил о прогрессе, который был достигнут в ходе переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Он выразил надежду на достижение значимых результатов для прекращения огня и установления прочного мира. 

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах может проложить путь к этому саммиту", - уточнили в канцелярии. 

Также Эрдоган заверил, что Турция продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. 

Обновлено 17:26

Глава украинского государства рассказал, что переговоры с Эрдоганом были дружественными и содержательными. 

В частности, по словам Зеленского, турецкий лидер подчеркнул, что любые переговоры без Украины не приведут к устойчивому миру. 

"Одинаково понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большему захвату территорий", - отметил президент Украины. 

В свою очередь Эрдоган подтвердил готовность организовать саммит лидеров Турции, США, Украины и России. 

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, во время третьего раунда переговоров в Стамбуле Украина предложила России провести встречу на уровне лидеров до конца августа.

Также украинская сторона отмечала, что хочет участия во встрече президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин не исключил встречу с Зеленским. Но, по его мнению, "еще далеко" до выполнения необходимых для такой встречи условий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинМирные переговорыРеджеп Тайип ЭрдоганВойна в Украине