Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Ердоган запропонував Зеленському підготувати підґрунтя для зустрічі з Путіним: у чому ідея

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову. Вони обговорювали потенційну зустріч України та РФ на рівні лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію турецького лідера в соцмережі X.

Як зазначили в канцелярії, розмова відбулася на прохання української сторони.

Лідери обговорили двосторонні відносини України і Туреччини, а також регіональні та глобальні питання.

Президент Туреччини нагадав про прогрес, якого було досягнуто під час переговорів української та російської делегацій у Стамбулі. Він висловив надію на досягнення значущих результатів для припинення вогню і встановлення міцного миру.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах може прокласти шлях до цього саміту", - уточнили в канцелярії.

Також Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Оновлено 17:26

Голова української держави розповів, що переговори з Ердоганом були дружніми та змістовними.

Зокрема, за словами Зеленського, турецький лідер наголосив, що будь-які переговори без України не призведуть до сталого миру.

"Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій", - зазначив президент України.

У свою чергу Ердоган підтвердив готовність організувати саміт лідерів Туреччини, США, України та Росії.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, під час третього раунду переговорів у Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня.

Також українська сторона зазначала, що хоче участі у зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Зі свого боку російський диктатор Володимир Путін не виключив зустрічі із Зеленським. Але, на його думку, "ще далеко" до виконання необхідних для такої зустрічі умов.

