Впервые со времен Трампа. Эрдоган в мае посетит Белый дом, - Reuters

Как пишет издание, это будет первый визит Эрдогана в США со времен президентства Дональда Трампа. Отношения между странами долгое время были напряженными из-за разногласий в ряде вопросов, среди которых, например, задержка ратификации заявки Швеции на членство в НАТО.

Напряженность сохраняется и из-за того, что американские военные остаются союзниками курдских боевиков на севере Сирии, несмотря на то, что последних Турция считает террористами.

По словам одного из американских чиновников, Вашингтон рассматривает встречу как возможность убедить Эрдогана относительно полного запрета транзита через Турцию товаров двойного назначения, которые использует Россия. Речь идет о химикатах, а также микрочипах.

"Мы надеемся, что визит также станет возможностью углубить сотрудничество в различных сферах и укрепить дух альянса, в том числе в борьбе с терроризмом", - рассказал турецкий чиновник, подтвердивший визит Эрдогана.

Позиция Турции по поводу войны

Власти Турции занимают нейтральную позицию относительно войны России против Украины. Анкара заявляет, что поддерживает суверенитет Украины, при этом прямо не осуждает Москву.

В начале полномасштабной войны в Стамбуле проходили переговоры между Украиной и Россией, но это не принесло значительных результатов. Также Турция была посредником в создании "зернового коридора" и нескольких обменах пленными.

В феврале Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, а глава Министерства иностранных дел (МИД) утверждал о необходимости "прекращения огня".