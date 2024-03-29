UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган в травні вирушить з візитом до США, зустрінеться з Байденом, - Reuters

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрінеться з американським колегою Джо Байденом під час візиту до Білого дому 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, це буде перший візит Ердогана до США з часів президентства Дональда Трампа. Відносними між країни тривалий час були напруженими через розбіжності в низці питань, серед яких, наприклад, затримання ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО. 

Напруженість зберігається й через те, що американські військові залишаються союзниками курдських бойовиків на півночі Сирії попри те, що останніх Туреччина вважає терористами.

За словами одного з американських чиновників, Вашингтон розглядає зустріч як можливість переконати Ердогана щодо повної заборони транзиту через Туреччину товарів подвійного призначення, які використовує Росія. Мова йде про хімікати, а також мікрочипи. 

"Ми сподіваємося, що візит також стане можливістю поглибити співпрацю в різних сферах і зміцнити дух альянсу, в тому числі в боротьбі з тероризмом", - розповів турецький чиновник, який підтвердив візит Ердогана. 

Позиція Туреччини щодо війни

Влада Туреччини займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Анкара заявляє, що підтримує суверенітет України, при цьому прямо не засуджує Москву.

На початку повномасштабної війни у Стамбулі проходили переговори між Україною та Росією, але це не принесло значних результатів. Також Туреччина була посередником у створенні "зернового коридору" та декількох обмінах полоненими.

В лютому Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ, а глава Міністерства закордонних справ (МЗС) стверджував про необхідність "припинення вогню".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиТурция