Ердоган в травні вирушить з візитом до США, зустрінеться з Байденом, - Reuters

Як пише видання, це буде перший візит Ердогана до США з часів президентства Дональда Трампа. Відносними між країни тривалий час були напруженими через розбіжності в низці питань, серед яких, наприклад, затримання ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО.

Напруженість зберігається й через те, що американські військові залишаються союзниками курдських бойовиків на півночі Сирії попри те, що останніх Туреччина вважає терористами.

За словами одного з американських чиновників, Вашингтон розглядає зустріч як можливість переконати Ердогана щодо повної заборони транзиту через Туреччину товарів подвійного призначення, які використовує Росія. Мова йде про хімікати, а також мікрочипи.

"Ми сподіваємося, що візит також стане можливістю поглибити співпрацю в різних сферах і зміцнити дух альянсу, в тому числі в боротьбі з тероризмом", - розповів турецький чиновник, який підтвердив візит Ердогана.

Позиція Туреччини щодо війни

Влада Туреччини займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Анкара заявляє, що підтримує суверенітет України, при цьому прямо не засуджує Москву.

На початку повномасштабної війни у Стамбулі проходили переговори між Україною та Росією, але це не принесло значних результатів. Також Туреччина була посередником у створенні "зернового коридору" та декількох обмінах полоненими.

В лютому Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ, а глава Міністерства закордонних справ (МЗС) стверджував про необхідність "припинення вогню".