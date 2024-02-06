Эрдоган и Путин во время встречи обсудят войну в Украине и "зерновой коридор"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит войну с Украине и Черноморскую зерновую инициативу во время визита российского диктатора Владимира Путина в Анкару.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр не назвал дату визита Путина в Турцию. Однако на прошлой неделе турецкий чиновник сообщил Reuters, что он посетит Анкару 12 февраля.

Фидан заявил, что Турция работает с Украиной и Россией над возобновлением соглашения по "зерновому коридору".

По его словам, что Анкара ценит свой "постоянный, регулярный" диалог с Москвой по целому ряду вопросов, от энергетики до политических разногласий по поводу региональных конфликтов в Сирии, Ливии и на Южном Кавказе.

"Мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность Украины, но разрушительное воздействие войны тоже должно как-то закончиться", - сказал Фидан.

Работа "Зернового коридора"

В середине июля прошлого года Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без участия страны-террориста. Россияне всячески пытались препятствовать работе "зернового коридора", в том числе ударами по портам и инфраструктуре.

В августе прошлого года Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков отметил, что Украина за 6 месяцев экспортировала более 20 млн тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор. По его словам, порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов. Так, в январе было экспортировано 6,3 млн тонн – этот показатель почти равен довоенному уровню.

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