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Эрдоган предлагает Украине помочь приблизить мир "на основе прекращения огня"

Новина українською →
Анкара, Пятница 24 февраля 2023 15:43
Эрдоган предлагает Украине помочь приблизить мир "на основе прекращения огня" Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Во время которой последний заявил о готовности Анкары ко вкладу в мир, но "на основе прекращения огня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Anadolu.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу администрации турецкого президента, лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации в Украине на фоне годовщины полномасштабного вторжения российских войск.

"Президент Турции заявил о готовности своей страны к усилению вклада в приближение мира и урегулированию ситуации на основе прекращения огня и диалога", - цитирует СМИ заявление турецкого президента.

Напомним, что это далеко не в первый раз, когда турецкий президент предлагает Украине свое "посредничество для установления мира". Так, недавно Эрдоган предлагал Зеленскому стать посредником в переговорах с РФ.

Ранее советник президента Эрдогана заявил о намерении Турции добиваться "локального прекращения огня" в Украине.

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Владимир Зеленский Анкара Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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