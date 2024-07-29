Эрдоган пригрозил Израилю вторжением, Тель-Авив сравнил его с Хусейном

Война в Ираке

Война в Ираке продолжалась в 2003-2011 годах. Она началась 20 марта 2003 года со вторжения вооруженных сил международной коалиции под руководством армии США и Великобритании для свержения режима иракского диктатора Саддама Хусейна.

15 декабря 2011 года США завершили военную кампанию в Ираке, передав полномочия по обеспечению безопасности местным структурам.

Казнь Саддама Хусейна

30 июня 2004 года Хусейна и 11 других членов баасистского режима, среди которых были и бывшие премьер-министр Тарик Азиз и министр обороны Султан Хашими, передали иракским властям.

Суд проходил в Багдаде на территории военной американской базы "Кэмп Виктори" в закрытой зоне международного аэропорта.

5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака приговорил Хусейна к смерти через повешение по обвинению в расправе над 148 шиитами в Эд-Дуджейли в 1982 году. Приговор был приведен в исполнение 30 декабря того же года.

Критика Эрдогана

После атаки ХАМАСа в октябре прошлого года и начала военной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа, президент Турции назвал Израиль "военным преступником" и "оккупантом". В ответ Тель-Авив отозвал дипломатов из страны.

Эрдоган считает Израиль ответственным за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Он также заявил, что Турция не рассматривает ХАМАС как террористическую организацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.