Эрдоган пригрозил Израилю вторжением, Тель-Авив сравнил его с Хусейном

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил вторгнуться в Израиль, чтобы поддержать палестинцев. Глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил его с иракским диктатором Саддамом Хусейном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Каца в соцсети Х, а также издание The Times of Israel.
"Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему стоит лишь вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", - написал глава израильского МИД.
Отметим, что ранее в воскресенье Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль для поддержки палестинцев в войне в Секторе Газа.
"Так же, как мы вошли в Карабах (Нагорный Карабах. - ред.), так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними (Израилем. - ред.). Нет ничего, что мы не можем сделать. Мы должны быть сильными", - сказал турецкий лидер.
Война в Ираке продолжалась в 2003-2011 годах. Она началась 20 марта 2003 года со вторжения вооруженных сил международной коалиции под руководством армии США и Великобритании для свержения режима иракского диктатора Саддама Хусейна.
15 декабря 2011 года США завершили военную кампанию в Ираке, передав полномочия по обеспечению безопасности местным структурам.
30 июня 2004 года Хусейна и 11 других членов баасистского режима, среди которых были и бывшие премьер-министр Тарик Азиз и министр обороны Султан Хашими, передали иракским властям.
Суд проходил в Багдаде на территории военной американской базы "Кэмп Виктори" в закрытой зоне международного аэропорта.
5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака приговорил Хусейна к смерти через повешение по обвинению в расправе над 148 шиитами в Эд-Дуджейли в 1982 году. Приговор был приведен в исполнение 30 декабря того же года.
После атаки ХАМАСа в октябре прошлого года и начала военной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа, президент Турции назвал Израиль "военным преступником" и "оккупантом". В ответ Тель-Авив отозвал дипломатов из страны.
Эрдоган считает Израиль ответственным за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.
Он также заявил, что Турция не рассматривает ХАМАС как террористическую организацию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.