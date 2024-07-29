Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням, Тель-Авів порівняв його з Хусейном

"Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося", - написав очільник ізраїльського МЗС.

Зазначимо, що раніше в неділю Ердоган пригрозив ввести війська до Ізраїлю на підтримку палестинців у війні в Секторі Газа.

"Так само, як ми увійшли в Карабах (Нагірний Карабах. - ред.), так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними (Ізраїлем. - ред.). Немає нічого, що ми не можемо зробити. Ми повинні бути сильними", - сказав турецький лідер.