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Туреччина заявила про початок військових дій в "безпечній зоні" Сирії

Новини » В світі    01.10.2019 - 17:52
Туреччина заявила про початок військових дій в "безпечній зоні" Сирії
Фото: Реджеп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Туреччина планує самостійно очистити регіон від курдів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про початок односторонніх військових дій "безпечній зоні" на північному сході Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Туреччина планує розмістити близько 2 млн сирійських біженців у "безпечній зоні", яку буде очищено від бойовиків курдської загону самооборони (YPG), яких Анкара вважає терористичною організацією.

"Ми не досягли жодного бажаних результатів Євфрату на сході. Туреччина не може втратити жодного дня з цього питання. Немає іншого вибору, крім як діяти самостійно. Ми плануємо розмістити 2 млн осіб в безпечних зонах, що ми створимо. Ми розрахували витрати і будемо докладати зусиль для поліпшення. Ми почнемо робити кроки, як тільки регіон буде врятований від навали терору", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, в серпні Туреччина анонсувала нову операцію щодо забезпечення безпеки кордонів країни на півночі Сирії. За словами Ердогана, Анкара чекає від США кроків, в питанні екстрадиції ватажків терористичної організації і відмови від постачання зброї терористам в Сирії.

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