Ердоган заявив про завершення підготовки до операції в Сирії

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Туреччина завершила підготовку до операції на сході Євфрату

Туреччина завершила підготовку до операції в Сирії на сході Євфрату. Про це заявив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu.



За його словами, на даний момент територія Сирії майже очищена від терористів ИГИЛ, проте з'явилася нова організація під назвою "Сирійські демократичні сили", яка, за його словами, насправді нічим не відрізняється від попередніх терористичних організацій.

Нагадаємо, на початку серпня Ердоган анонсував нову операцію щодо забезпечення безпеки кордонів країни на півночі Сирії. За словами Ердогана, боротьба з тероризмом в Сирії, що почалася в рамках операцій "Щит Євфрату" і "Оливкова гілка", скоро перейде в нову стадію.

Тоді він заявив, що Туреччина очікує від США чітких кроків в питанні екстрадиції ватажків терористичної організації "Паралельна держава" (FETO) і відмови від постачання зброї терористам Сириию

Також повідомлялося, що Туреччина планує провести третє наступ на курдів в Сирії. Нова військова операція на півночі Сирії пройде у районі, контрольованому курдами на схід від Євфрату. Як уточнив Він, Росія і США, чиї військові також присутні в Сирії, вже повідомлені про запланованої операції.