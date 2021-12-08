Ердоган знову запропонував стати посередником між РФ і Україною
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною і Росією на тлі активності російських військ біля українських кордонів. Формат співпраці може бути будь-яким.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Sabah.
Ердоган заявив, що продовжує стежити за подіями в Україні і в її безпосередній близькості.
"Ми хочемо, щоб напруженість між РФ і Україною не зростала, а в регіоні зберігалася стабільність. Ми готові надати нашу підтримку для деескалації напруженості, яка загострилася в останні тижні, і налагодити діалог. За згодою обох сторін ми можемо запропонувати сприяння, посередництво або підтримку в будь-якому бажаному форматі", - пише видання.
Нагадаємо, 4 грудня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже заявляв, що може організувати переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна, так як у Анкари хороші відносини як з Києвом, так і Москвою.