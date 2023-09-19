Эрдоган пообещал активизировать усилия для прекращения войны России против Украины
Турция хочет активизировать усилия для того, чтобы война России против Украины прекратилась при условии соблюдения территориальной целостности нашей страны.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Турция активизирует усилия по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины", - подчеркнул он в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Он также отметил, что срыв зерновой сделки привел к тому, что мир оказался перед лицом нового кризиса.
"У нас есть новый план, согласно которому еще один миллион тонн зерна будет передан остро нуждающимся странам по всему миру", - добавил глава турецкого государства.
Посредничество Турции
Напомним, Турция с начала полномасштабной войны России против Украины пытается стать посредником для урегулирования конфликта.
В то же время Анкара продолжает активно сотрудничать с Москвой, а недавно Эрдоган даже посетил Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным.
Еще несколько недель назад турецкий президент подчеркивал, что мира между Россией и Украиной на горизонте не видно.
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