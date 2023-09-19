ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эрдоган пообещал активизировать усилия для прекращения войны России против Украины

Нью-Йорк, Вторник 19 сентября 2023 20:44
UA EN RU
Эрдоган пообещал активизировать усилия для прекращения войны России против Украины Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция хочет активизировать усилия для того, чтобы война России против Украины прекратилась при условии соблюдения территориальной целостности нашей страны.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Турция активизирует усилия по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины", - подчеркнул он в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Он также отметил, что срыв зерновой сделки привел к тому, что мир оказался перед лицом нового кризиса.

"У нас есть новый план, согласно которому еще один миллион тонн зерна будет передан остро нуждающимся странам по всему миру", - добавил глава турецкого государства.

Посредничество Турции

Напомним, Турция с начала полномасштабной войны России против Украины пытается стать посредником для урегулирования конфликта.

В то же время Анкара продолжает активно сотрудничать с Москвой, а недавно Эрдоган даже посетил Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Еще несколько недель назад турецкий президент подчеркивал, что мира между Россией и Украиной на горизонте не видно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины
NEWS
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны