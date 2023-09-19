ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ердоган пообіцяв активізувати зусилля для припинення війни Росії проти України

Нью Йорк, Вівторок 19 вересня 2023 20:44
UA EN RU
Ердоган пообіцяв активізувати зусилля для припинення війни Росії проти України Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина хоче активізувати зусилля для того, щоб війна Росії проти України припинилася за умови дотримання територіальної цілісності нашої країни.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Туреччина активізує зусилля щодо припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України", - наголосив він у ході свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Він також зазначив, що зрив зернової угоди призвів до того, що світ опинився перед новою кризою.

"У нас є новий план, згідно з яким ще один мільйон тонн зерна буде переданий країнам, що гостро його потребують, по всьому світу", - додав глава турецької держави.

Посередництво Туреччини

Нагадаємо, Туреччина від початку повномасштабної війни Росії проти України намагається стати посередником для врегулювання конфлікту.

Водночас Анкара продовжує активно співпрацювати з Москвою, а нещодавно Ердоган навіть відвідав Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Ще кілька тижнів тому турецький президент наголошував, що миру між Росією та Україною на горизонті не видно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Реджеп Тайіп Ердоган Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни