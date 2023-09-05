Эрдоган о российско-украинской войне: мира на горизонте не видно

Никакой перспективы мира между Россией и Украиной нет на горизонте. Тем не менее Турция готова стать посредником в переговорах.

"К сожалению, война, которая длится уже 1,5 года, все еще продолжается. На горизонте также нет никакой обнадеживающей перспективы мира", - сказал он.

Как отметил Эрдоган, позиция Турции по поводу войны не меняется. "С самого первого дня мы всегда защищали мир, диалог и дипломатию. Мы упорно работали, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Вместо того, чтобы усугублять проблему и подливать масло в огонь, мы постарались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей основе", - сказал он.

Турция также готова внести свой вклад в мирные переговоры, а по мнению Эрдогана, якобы в этой войне не должно быть ни победителя, ни проигравшего.

"Точно так же мы продолжим свою роль посредника, как в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская АЭС", - добавил он.

Визит Эрдогана к Путину

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября летал в Сочи на встречу с Путиным. Перед визитом издание Milliyet сообщало, что Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между Россией и Украиной.

Напомним, по состоянию на середину июня 2023 года три четверти украинцев (77%) полностью уверены в победе Украины, еще 16% скорее верят в победу над Россией. Около трети опрошенных (31%) надеются на то, что победа наступит до конца 2023 года. Еще треть (32%) ожидает победу в течение 1-2 лет (до конца 2025 года). Около 13% украинцев считают, что победы придется ждать не менее 3-5 лет.