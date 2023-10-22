Эрдоган поговорил по телефону с лидером ХАМАС

В ходе разговора стороны обсудили текущие процессы в Газе и ситуацию в городе.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция работает над тем, чтобы гуманитарная помощь достигла Газы, чтобы раненые могли лечиться в Турции, когда это необходимо, и чтобы прекращение огня в регионе было достигнуто как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Турция заявила, что "долгосрочное решение израильско-палестинского вопроса" не может быть достигнуто без "создания независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Аль-Кудсе".

Война ХАМАС и Израиля

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Отметим, что Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.

Напомним, 19 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛу, что скоро они "увидят Газу изнутри", а 21 октября глава штаба ЦАХАЛа заявил, что военные войдут в Сектор Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.