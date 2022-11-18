Эрдоган поговорил с Путиным: обсудили ряд тем, в том числе "зерновую сделку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения и "зерновую сделку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Турецкий лидер вновь заявил, что Украине и России важно провести переговоры, поскольку, по его мнению, затягивание войны только "повышает риски".

Кроме того, Эрдоган назвал встречу глав спецслужб США и РФ в Турции "ключом" к предотвращению бесконтрольной эскалации на местах.

Также президент Турции поприветствовал продление "зерновой сделки" для вывоза украинского продовольствия на 120 дней.