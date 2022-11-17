Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Соглашение уже позволило отправить из Украины 11 млн тонн продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана.

"В результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, Соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной", - написал он.

При этом Эрдоган отметил важность и выгодность соглашения для продовольственного снабжения и безопасности мира: более 11 млн в тонн зерна и продуктов питания были поставлены нуждающимся почти 500 кораблями за последние 4 месяца.

Президент Турции выразил признательность генсеку ООН Антониу Гутерришу, президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, "за их готовность продлить соглашение".