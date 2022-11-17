Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Соглашение уже позволило отправить из Украины 11 млн тонн продовольствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана.
"В результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, Соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной", - написал он.
При этом Эрдоган отметил важность и выгодность соглашения для продовольственного снабжения и безопасности мира: более 11 млн в тонн зерна и продуктов питания были поставлены нуждающимся почти 500 кораблями за последние 4 месяца.
Президент Турции выразил признательность генсеку ООН Антониу Гутерришу, президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, "за их готовность продлить соглашение".
Как сообщало РБК-Украина, зерновую сделку, позволившую возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
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