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Ердоган поговорив з Путіним: обговорили низку тем, у тому числі "зернову угоду"

Фото: президенти Туреччини та Росії Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини та "зернову угоду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Турецький лідер знову заявив, що Україні та Росії важливо провести переговори, оскільки, на його думку, затягування війни лише "підвищує ризики".

Крім того, Ердоган назвав зустріч глав спецслужб США та РФ у Туреччині "ключом" до запобігання безконтрольній ескалації на місцях.

Також президент Туреччини привітав продовження "зернової оборудки" для вивезення українського продовольства на 120 днів.

Нагадаємо, зернову угоду, яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

За словами Ердогана, в ході попередньої угоди з України вдалося відправити 11 млн тонн продовольства.

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Реджеп Тайіп Ердоган