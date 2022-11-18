Ердоган поговорив з Путіним: обговорили низку тем, у тому числі "зернову угоду"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини та "зернову угоду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Турецький лідер знову заявив, що Україні та Росії важливо провести переговори, оскільки, на його думку, затягування війни лише "підвищує ризики".

Крім того, Ердоган назвав зустріч глав спецслужб США та РФ у Туреччині "ключом" до запобігання безконтрольній ескалації на місцях.

Також президент Туреччини привітав продовження "зернової оборудки" для вивезення українського продовольства на 120 днів.