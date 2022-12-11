Эрдоган позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: что обсудили

Отметим, что до разговора с Зеленским Эрдоган побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за то, что Турция приютила украинских детей, а также за сотни генераторов для наших городов.

"Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", - написал украинский президент.

Напомним, недавно Эрдоган рассказывал о своем намерении позвонить по телефону Путину, а после этого поговорить с Зеленским.

Отметим, что

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