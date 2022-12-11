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Эрдоган позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: что обсудили

Фото: Эрдоган позвонил Зеленскому после разговора с Путиным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье, 11 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Отметим, что до разговора с Зеленским Эрдоган побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за то, что Турция приютила украинских детей, а также за сотни генераторов для наших городов.

"Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", - написал украинский президент.

Напомним, недавно Эрдоган рассказывал о своем намерении позвонить по телефону Путину, а после этого поговорить с Зеленским.

Отметим, что

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Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганТурция