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Среди тем - Украина. Эрдоган и Путин созвонились: все детали

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Анкара, Воскресенье 11 декабря 2022 13:55
Среди тем - Украина. Эрдоган и Путин созвонились: все детали Фото: турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения и Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкий канал TRT Haber.

"Состоялся телефонный разговор Эрдогана с российским коллегой Путиным. Обсуждались региональные вопросы, в частности, энергетика, турецко-российские отношения, зерновой коридор и борьба с терроризмом", - говорится в сообщении.

Так, по данным турецких СМИ, стороны обсудили реализацию зернового соглашения, благодаря которому происходит экспорт украинского продовольствия, что был ранее заблокирован Россией.

Турецкий президент выразил инициативу, что в рамках "зернового коридора" можно начать работать и над экспортом разных продуктов питания, а постепенно и других товаров.

Кроме того, Эрдоган в разговоре с Путиным "выразил искренние пожелания скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной".

Напомним, что недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже рассказывал о своем намерении позвонить главе Кремля Владимиру Путину и поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, что 18 ноября Эрдоган уже проводил разговор с Путиным, а после этого позвонил Зеленскому.

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