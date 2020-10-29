Ердоган подав позов проти Charlie Hebdo за карикатуру на нього

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав позов на французький журнал Charlie Hebdo за карикатуру на нього. Малюнок називають наклепом, який не має нічого спільного зі свободою слова.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Адвокат президента Хусейн Айдин подав у прокуратуру Анкари заяву про порушення кримінальної справи, підкресливши особливу роль керівництва журналу і карикатуриста в цій справі. На його думку, “образливий зміст є наклепом, який не має нічого спільного зі свободою слова”.

Нагадаємо, сатиричний журнал Charlie Hebdo в середу опублікував на обкладинці карикатуру на Ердогана. На карикатурі напівроздягнений турецький лідер сидить у кріслі, в одній руці він тримає відкриту банку з напоєм, іншою задирає одяг офіціантки в хіджабі.

Влада Туреччини різко засудила публікацію карикатури.

Як писало РБК-Україна, вбивство вчителя, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo, сталося у передмісті Парижа 16 жовтня. Вбивцею виявився 18-річний чеченець з Москви.

Після цього президент Франції Еммануель Макрон запропонував побудувати у Франції "освічений іслам".

Ердоган порадив Макрону "лікувати психіку" через його заяви щодо ісламу. У відповідь Франція оголосила про відкликання свого посла з Туреччини.