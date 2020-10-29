Эрдоган подал иск против Charlie Hebdo за карикатуру на него

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск на французский журнал Charlie Hebdo за карикатуру на него. Рисунок называют клеветой, которая не имеет ничего общего со свободой слова.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Адвокат президента Хусейн Айдын подал в прокуратуру Анкары заявление о возбуждении уголовного дела, подчеркнув особую роль руководства журнала и карикатуриста в этом деле. По его мнению, "оскорбительный смысл является клеветой, не имеет ничего общего со свободой слова".

Напомним, сатирический журнал Charlie Hebdo в среду опубликовал на обложке карикатуру на Эрдогана. На карикатуре полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, в одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе.

Власти Турции резко осуждила публикацию карикатуры.

Как писало РБК-Украина, убийство учителя, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo, произошло в пригороде Парижа 16 октября. Убийцей оказался 18-летний чеченец из Москвы.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон предложил построить в стране "просвещенный ислам".

Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику" из-за его заявления относительно ислама. В ответ Франция объявила об отзыве своего посла из Турции.