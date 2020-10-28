Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Ердогана

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував на обкладинці свого номера, який вийде 28 жовтня, карикатуру на президента Туреччини Реджепа Ердогана. У відповідь Анкара звинуватила видання в культурному расизмі.

Журнал оприлюднив малюнок в Twitter.

На карикатурі турецький президент сидить у кріслі в спідній білизні, тримає в одній руці банку з напоєм, а іншою задирає сукню жінці в хіджабі.

"Ердоган. У приватному житті він дуже грайливий", - йдеться в заголовоку.

Erdogan : dans le privé, il est très drôle !



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Laïcité : zoom sur le CCIF par @LaureDaussy

Voyage dans la crackosphère parisienne par @AntonioFischet8 et Foolz

Reportage à Lunéville et son théâtre par Juin



Disponible demain ! pic.twitter.com/jxXqKrvXbK — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 27, 2020

Влада Туреччини різко засуджує публікацію карикатури. Про це в Twitter заявив прес-секретар Ердогана Фахреттін Алтун.

"Ми засуджуємо огидну спробу посіяти за допомогою цієї публікації культурний расизм і ненависть", - йдеться в повідомленні.

Публікація Charlie Hebdo відбувається в період напруженої конфронтації між владою Франції та кількома ісламськими країнами. Приводом для неї стали висловлювання французького президента Емманюель Макрона про вбивство 47-річного вчителя Самюеля Паті, що показав на уроці карикатури на пророка.

Зокрема, Макрон заявив, що іслам перебуває в стані кризи, а вчителя назвав "тихим героєм" і "втіленням республіки".

"Ми не станемо відмовлятися від карикатур та малюнків", - додав він.

Ердоган порадив французькому колезі Макрону "лікувати психіку" через його заяви щодо ісламу.

Після цього Франція відкликала свого посла з Туреччини для консультацій.

РБК-Україна писало, що Ердоган закликав співгромадян бойкотувати французькі товари.