Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным

Турция - одна из немногих европейских стран, которая после полномасштабного вторжения России в Украину не стала дистанцироваться от Кремля, а наоборот стремится развивать отношения с ним.

Турция стала первой страной НАТО, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину, пригласила президента России посетить ее.

Турция не поддерживает санкции ЕС против РФ. Лишь в марте этого года, по данным Bloomberg, Анкара начала пытаться соблюдать санкции из-за заинтересованности в военном сотрудничестве с США.

Также Турция не оказывает помощи Украине летальным оружием.

На прошедшем недавно саммите мира в Швейцарии представитель Турции пожалел, что на мероприятие не пригласили Россию.

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