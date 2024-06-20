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Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3-4 июля примет участие в саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, где планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на haberturk.

По данным турецкого издания, в повестке дня саммита будет российско-украинская война; повышение функциональности Черноморской зерновой инициативы; последняя ситуация на АЭС "Аккую"; газовый центр, который будет создан во Фракии;  избирательная инициатива сирийских повстанцев, которых Турция связывает запрещенной в стране организацией Рабочая партия Курдистана, на севере Сирии.

Какой теме будут посвящены переговоры Эрдогана с Путиным, издание не сообщает.

Турция и Россия

Турция - одна из немногих европейских стран, которая после полномасштабного вторжения России в Украину не стала дистанцироваться от Кремля, а наоборот стремится развивать отношения с ним.

Турция стала первой страной НАТО, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину, пригласила президента России посетить ее.

Турция не поддерживает санкции ЕС против РФ. Лишь в марте этого года, по данным Bloomberg, Анкара начала пытаться соблюдать санкции из-за заинтересованности в военном сотрудничестве с США.

Также Турция не оказывает помощи Украине летальным оружием.

На прошедшем недавно саммите мира в Швейцарии представитель Турции пожалел, что на мероприятие не пригласили Россию.

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Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган