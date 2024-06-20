Ердоган планує провести переговори з Путіним

Туреччина - одна з небагатьох європейських країн, яка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не стала дистанціюватися від Кремля, а навпаки прагне розвивати стосунки з ним.

Туреччина стала першою країною НАТО, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, запросила президента Росії відвідати її.

Туреччина не підтримує санкції ЄС проти РФ. Лише у березні цього року, за даними Bloomberg, Анкара почала намагатися дотримуватися санкцій через зацікавленість у військовій співпраці зі США.

Також Туреччина не надає допомоги Україні летальною зброєю.

На саміті миру в Швейцарії, який пройшов нещодавно, представник Туреччини пошкодував, що на захід не запросили Росію.

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