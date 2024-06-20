UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган планує провести переговори з Путіним

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 3-4 липня візьме участь у саміті глав держав і урядів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, де планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на haberturk.

За даними турецького видання, на порядку денному саміту буде російсько-українська війна, підвищення функціональності Чорноморської зернової ініціативи, остання ситуація на АЕС "Аккую", газовий центр, який буде створено у Фракії, і виборча ініціатива сирійських повстанців, яких Туреччина пов’язує із забороненою в країні організацією Робоча партія Курдистану на півночі Сирії.

Якій темі буде присвячено переговори Ердогана з Путіним, видання не повідомляє. 

Туреччина і Росія

Туреччина - одна з небагатьох європейських країн, яка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не стала дистанціюватися від Кремля, а навпаки прагне розвивати стосунки з ним.

Туреччина стала першою країною НАТО, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, запросила президента Росії відвідати її.

Туреччина не підтримує санкції ЄС проти РФ. Лише у березні цього року, за даними Bloomberg, Анкара почала намагатися дотримуватися санкцій через зацікавленість у військовій співпраці зі США.

Також Туреччина не надає допомоги Україні летальною зброєю.

На саміті миру в Швейцарії, який пройшов нещодавно, представник Туреччини пошкодував, що на захід не запросили Росію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРеджеп Тайіп Ердоган