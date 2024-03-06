Турция постепенно стала соблюдать санкции против России, - Bloomberg

Турция работает над улучшением военных отношений с США и частично начинает соблюдать финансовые санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне в четверг, всего через несколько дней после приема российского коллеги Сергея Лаврова в Турции.

Bloomberg пишет, что ему приходится все труднее балансировать, пытаясь поддерживать связи с двумя противоборствующими странами, которые находятся в ссоре, в частности, из-за вторжения РФ на Украину.

Ожидается, что Фидан обсудит отмену санкций США, направленных против оборонной промышленности Турции в связи с приобретением ею современной российской системы противоракетной обороны С-400. В НАТО опасаются, что она может представлять угрозу для боевых самолетов-невидимок пятого поколения F-35.

В то же время Турция была исключена из программы истребителей F-35, и Фидан может попытаться договориться о возмещении 1,4 миллиарда долларов, которые Турция ранее вложила в эту инициативу.

Отношения Турции и России

Стремление Турции к улучшению военных отношений с США происходит в то время, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится расширить энергетические связи с диктатором Владимиром Путиным, чтобы превратить Турцию в энергетический центр для поставок природного газа в Европу.

Турция стала первой страной НАТО после вторжения в Украину, которая пригласила президента России посетить ее, вероятно, после мартовских выборов в обеих странах.

Между тем, экспорт Турции в Россию упал примерно на 40% за первые два месяца этого года по сравнению с 2023 годом, поскольку банки усилили контроль за транзакциями, связанными с Россией, чтобы избежать нарушения санкций США.

Министерство финансов и Госдепартамент США ввели санкции против более 250 компаний и частных лиц в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах за их помощь России.

Военное сотрудничество Турции и США

Недавнее решение Турции по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО открыло Вашингтону возможность подписаться на продажу Анкаре боевых самолетов F-16 американского производства, ракет и бомб на сумму 23 миллиарда долларов, что стало стимулом для военных отношений между давними союзниками.

Турция является важным партнером США на Ближнем Востоке. Авиабазы страны, прежде всего Инджирлик, где размещены американские ядерные боеголовки, использовались для шпионажа за Россией во время Холодной войны, для авиаударов по ИГИЛ в Сирии и для транспортировки грузов для американских войск в Афганистане и Ираке.

Однако Фидан дал понять, что предпочитает сохранить российскую ПВО, даже если это означает, что Турция не сможет покупать истребители F-35.

Также Турция также запросила у США разрешение на совместное производство двигателей GE Aerospace, используемых в самолетах F-16, с целью использования их на своих собственных отечественных истребителях.

Санкции США против России отразились на Турции

Ранее сообщалось, что угроза США применить санкции к финансовым компаниям, ведущим бизнес с Россией, охладила турецко-российскую торговлю, нарушив или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт.

Сегодня стало известно, что нефтяной терминал на средиземноморском побережье Турции "Дортиол" не будет больше принимать российский импорт на фоне усиления санкционного давления со стороны США.