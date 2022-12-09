RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган планирует поговорить с Зеленским и Путиным: что обсудят

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с лидерами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана на открытии Всемирного форума TRT.

По его словам, переговоры будут касаться темы продовольственного кризиса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил бессрочно продлить зерновую инициативу и расширить ее на другие украинские порты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ЗеленскийВладимир Путин