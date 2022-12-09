Эрдоган планирует поговорить с Зеленским и Путиным: что обсудят

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с лидерами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным 9 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана на открытии Всемирного форума TRT.
По его словам, переговоры будут касаться темы продовольственного кризиса.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил бессрочно продлить зерновую инициативу и расширить ее на другие украинские порты.
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