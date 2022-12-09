Ердоган планує поговорити із Зеленським та Путіним: що обговорять

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче провести телефонні переговори з лідерами України та Росії - Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним 9 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ердогана на відкритті Всесвітнього форуму TRT.
За його словами, переговори стосуватимуться теми продовольчої кризи.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував безстроково продовжити зернову ініціативу та розширити її на інші українські порти.
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