Эрдоган после встречи с Путиным сделал оптимистичное заявление о мире в Украине

По словам Эрдогана, во время встречи стороны обсудили "мирные усилия", направленные на прекращение боевых действий. Турция, как подчеркнул турецкий лидер, готова и в дальнейшем играть активную роль в мирном процессе.

"После этой встречи с Путиным мы надеемся обсудить мирный план и с президентом США Дональдом Трампом. Мир не за горами - мы это видим", - сказал Эрдоган журналистам на обратном пути из Туркменистана.

Отдельно турецкий президент предложил ограниченное прекращение огня, которое могло бы охватывать энергетическую инфраструктуру и морские порты, подчеркнув стратегическое значение безопасности судоходства.

Эрдоган также подчеркнул, что Черное море не должно превращаться в зону боевых действий, поскольку это наносит ущерб как Украине, так и России. По его словам, безопасность морских путей в регионе является критически важной для всех сторон.

Эти заявления прозвучали на фоне атак России на украинские порты. По данным украинских чиновников и судовладельцев, в результате обстрелов были повреждены по меньшей мере три турецких судна, в том числе корабль с продовольствием. Это произошло после угроз Москвы фактически заблокировать Украине выход к морю.

Турция имеет опыт посредничества в черноморских и зерновых договоренностях, а нынешняя дипломатическая активность Анкары может означать попытку вернуть стороны к переговорам на фоне эскалации и международного давления.