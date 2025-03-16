Эрдоган поддержал "решительные инициативы" Трампа по завершению войны в Украине

Во время разговора Эрдоган выразил поддержку шагам президента США Трампа, который "выступил с прямой и решительной инициативой по прекращению российско-украинской войны".

"Турция стремится к справедливому и длительному миру с самого начала войны и будет продолжать делать это и в дальнейшем", - добавил лидер Турции.

Кроме Украины, президенты обсудили турецко-американские отношения, снятие санкций с Сирии и вопрос повторного участия Турции в программе истребителей F-35. Также Эрдоган подчеркнул, что Анкара ожидает от США шагов в борьбе с терроризмом с учетом интересов Турции.

Эрдоган о завершении войны в Украине

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, Турция хочет увидеть конструктивную реакцию России на предложение США о 30-дневном прекращении огня с Украиной. Он подчеркнул, что считает положительным и важным согласие Украины прекратить огонь с Россией на месяц.

Перед этим президент Турции поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского и лидера Франции Эммануэля Макрона к воздушному и морскому перемирию между Россией и Украиной.

Также Эрдоган подчеркнул, что решение по завершению войны не может быть найдено без участия Украины и РФ. Он добавил, что за три года полномасштабной войны в Украине Турция "стремилась найти решение для украинского кризиса, не подливая масла в огонь".