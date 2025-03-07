Эрдоган поддержал предложение Зеленского о тишине в воздухе и на море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложение об установлении режима тишины в воздухе и на море между РФ и Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эрдогана, которого цитирует The Guardian.
Соответствующее заявление президент Турции сделал во время онлайн-встречи, организованной ЕС. Он отметил, что поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского и лидера Франции Эммануэля Макрона к воздушному и морскому перемирию.
"Мы поддерживаем идею скорейшего установления перемирия и прекращения атак в воздухе и на море как мера укрепления доверия между сторонами", - сказал Эрдоган.
Стоит добавить, что, по сообщениям СМИ, Турция готова обсуждать возможность отправки своих войск для миротворческой миссии в Украине.
Предложение тишины
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский назвал первые возможные шаги к урегулированию войны. По мнению президента, это может быть введение режима тишины в воздухе и на море. Речь идет о прекращении воздушных атак и боевых действий на море.
В понедельник, 10 марта, Зеленский посетит Саудовскую Аравию. На следующий день делегации Украины и США проведут переговоры в Джидде. Делегацию Украины возглавит руководитель ОП Андрей Ермак.
По словам спикера МИД Георгия Тихого, стороны обсудят двусторонние отношения, стратегическое партнерство и путь к миру. Он отмечал, что встреча в Саудовской Аравии будет хорошей возможностью, чтобы подробнее говорить предложение тишины, а также подписать рамочное соглашение об ископаемых.
Детальнее о том, что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это РФ - в материале РБК-Украина.
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