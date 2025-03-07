Эрдоган поддержал предложение Зеленского о тишине в воздухе и на море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложение об установлении режима тишины в воздухе и на море между РФ и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эрдогана, которого цитирует The Guardian.

Соответствующее заявление президент Турции сделал во время онлайн-встречи, организованной ЕС. Он отметил, что поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского и лидера Франции Эммануэля Макрона к воздушному и морскому перемирию. "Мы поддерживаем идею скорейшего установления перемирия и прекращения атак в воздухе и на море как мера укрепления доверия между сторонами", - сказал Эрдоган. Стоит добавить, что, по сообщениям СМИ, Турция готова обсуждать возможность отправки своих войск для миротворческой миссии в Украине.