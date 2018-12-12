Ердоган заявляє про нову військову операцію у Сирії

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ціллю підрозділів збройних сил Туреччини будуть "не американські солдати, а члени терористичної організації"

Туреччина планує нову військову операцію проти підрозділів сирійських курдів, яка почнеться протягом кількох наступних днів. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN Turk.

Ердоган відзначив, що ціллю підрозділів збройних сил Туреччини будуть "не американські солдати, а члени терористичної організації", мета операції - звільнити вказану територію від терористів.

"Ми розпочнемо протягом кількох днів нашу нову операцію на схід від Євфрату проти сепаратистської терористичної організації (Робітничої партії Курдистану, - ред.)", - сказав президент.

Нагадаємо, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина незадоволена планом Сполучених Штатів Америки (США) розмістити військові пункти вздовж її кордону з Сирією.

"Ми сподіваємось, що наші союзники США негайно розірвуть свої зв'язки з терористичною YPG, яка жодним чином не відрізняється від Робочої партії Курдистану", - додав він

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки мають намір розмістити спостережні пости на кордоні Сирії і Туреччини, щоб уникнути посилення напруги між Туреччиною і курдськими воєнізованими формуваннями.