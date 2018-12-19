"Укроборонпром" в 2019 році переходить на стандарти НАТО

Фото: логотип "Укроборонпрому" (ukroboronprom.com.ua)

У керівних документах Міноборони та підприємств оборонно-промислового комплексу починається впровадження принципів НАТО

З 2019 року в керівних документах Міністерства оборони та підприємств оборонно-промислового комплексу України починається впровадження принципів і стандартів НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

Також повідомляється, що з 2019 року розпочнеться практичне впровадження технічних стандартів НАТО до виробництва озброєння і військової техніки в Україні. Зокрема, це дозволить значно підвищити якість української зброї і забезпечить взаємну сумісність бойових систем України та країн-членів Альянсу.

У той же час завершення адаптаційних процедур та повна імплементація стандартів НАТО керівних документів оборонного сектору та оборонно-промислового комплексу України запланована на кінець 2020 року.

Зазначимо, що відповідне рішення було прийнято в ході засідання 27-ї спільної робочої групи Україна-НАТО. На засіданні робоча група Україна-НАТО досягла найбільшого за останні три роки прогресу у підготовці до інтеграції стандартів НАТО в національні нормативні документи.

Крім того, влітку 2019 року технічні експерти НАТО відвідають підприємства "Укроборонпрому".

Нагадаємо, раніше ДП "Київський бронетанковий завод", який входить до складу "Укроборонпрому", виготовив експериментальний корпус БТР-3ДА з броньованої сталі виробництва однієї з країн НАТО.