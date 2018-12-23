Ердоган звинуватив Нетаньяху у "державному терорі"

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Президент Туреччини підкреслив, що робить кроки для допомоги пригнобленим, а Нетаньяху "сіє зло"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив главу уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в "державному терорі". Про це він заявив на мітингу в Стамбулі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Anadolu.

За словами Ердогана, Нетаньяху "сіє зло".

"Як президент Туреччини, я роблю усі кроки для допомоги пригнобленим, а глава ізраїльського уряду сіє зло, займаючись державним терором", - заявив турецький лідер.

Він підкреслив, що Ізраїль не може виступати зі звинуваченнями проти інших, поки сам не відповість за "злочини проти людяності, масові вбивства і руйнування".

Варто відзначити, що раніше ізраїльський прем'єр-міністр у своєму акаунті в Twitter назвав Ердогана окупантом Північного Кіпру і зазначив, що його армія "убиває жінок і дітей у курдських селах, всередині і за межами Туреччини". Нетаньяху підкреслив, що турецький лідер не повинен "проповідувати" Ізраїлю.

Нагадаємо, в кінці липня Ердоган заявив, що прийняття закону про національну єврейську державу показує, що Ізраїль є найбільш "сіоністською, фашистською і расистською" країною у світі. У свою чергу, Нетаньяху у відповідь звинуватив турецького президента в геноциді сирійців і курдів.

Як писало РБК-Україна раніше, в травні Ізраїль і Туреччина взаємно вислали дипломатів: так, у відповідь на видворення посла Ізраїлю з Анкари в МЗС Ізраїлю попросили виїхати турецького консула.

Додамо, в 2015 році повідомлялося, що агентство національної безпеки США продовжує стежити за рядом високопоставлених осіб в уряді Ізраїлю і Туреччини, зокрема, за президентом Туреччини Ердоганом і прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху.