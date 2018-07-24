Эрдоган и Нетаньяху обменялись взаимными обвинениями в расизме и геноциде

В частности, Эрдоган не поддерживает принятый Израилем закон о национальном еврейском государстве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принятие закона о национальном еврейском государстве показывает, что Израиль является самой "сионистской, фашистской и расистской" страной в мире. В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ обвинил турецкого президента в геноциде сирийцев и курдов, передает Reuters.

Так, по словам Эрдогана, обстрелы палестинских территорий также показывают, что Израиль является террористическим государством.

#BREAKING Turkey's president Erdogan calls Israel world's 'most fascist, racist' state pic.twitter.com/mtkWJLH5m8 — AFP news agency (@AFP) July 24, 2018

President Erdogan: Israel is a racist state that never acknowledges any other community. pic.twitter.com/MXPyA1NnsH — RTErdogan Live (@RTErdoganLive) July 24, 2018

В свою очередь Нетаньяху обвинил Эрдогана в геноциде сирийцев и курдов.

"Эрдоган истребляет сирийцев и курдов и сажает в тюрьму тысячи своих соотечественников. Критика закона о национальном характере государства со стороны этого великого демократа - самый большой комплимент, который можно было сделать закону", - заявил он.

Напомним, 9 июля стало известно, что израильский парламент (Кнессет) принял конституционный закон о еврейском характере государства Израиль, который, в частности, закрепляет за ивритом статус единственного государственного языка.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз выражает обеспокоенность законом, который признает право на самоопределение народа только за евреями.

Кроме того, в Палестине отреагировали на такой закон Израиля и назвали его расистским и таким, что может привести к режиму апартеида.